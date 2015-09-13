Fransız Alpleri'nde wingsuit'le atlayış yapan Türk cerrah hayatını kaybetti

41 yaşındaki Kalp Cerrahı Mehmet Susam, Fransa Alplerinde yaptığı son atlayış esnasında yere çakılarak hayatını kaybetti. Wingsuit olarak adlandırılan ve özel kıyafetle gerçekleştirilen süzülme atlayışı yapan Mehmet Susam 20 yıldır paraşüt atlayışları gerçekleştiriyordu. Mehmet Susam'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Susam hafta sonu atlayış yapmak üzere Fransa'ya gitti. Fransız Alp'lerinin zirvesinden atlayan Susam'ın serbest düşüş sonrasında sola dönerek kayalara çarptığı bildirildi. Bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirilirken Mehmet Susam'ın çarpmayla birlikte hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak Fransız havacılık yetkilileri soruşturma başlattı.

Kaskında kamera taşıyan Mehmet Susam'ın çektiği görüntülere savcılık tarafından el konuldu. Son 4 yıldır wingsuit olarak adlandırılan zirveden atlayıp üzerindeki özel kıyafet ile ortalama 2-3 dakika havada süzülen Susam, daha sonra paraşütünü açarak iniyordu.

Susam, Kokpit Havacılık Programına verdiği röportajda wingsuit atlayışını söyle anlatmıştı:

"Son dört yıldır yaptığım wingsuit ve mesleğim paralel şeyler. İkisinde de adrenalin yüksek miktarda. İkisinin de yanında stres ve yüksek başarı-mutluluk bir arada. İkisinde de yüksek konsantrasyon gerekiyor. Konsantrasyondaki ufacık bir kayıp ikisinde de ölümle sonuçlanıyor"