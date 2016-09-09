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BBC Türkçe

Fransız Alpleri'nde 110 kişi mahsur kaldı

Fransız Alpleri'ndeki Mont Blanc buzulları üzerinde 110 dolayında kişinin teleferiklerde mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma operasyonunun devam ettiği ve onlarca kişinin helikopterlerle bölgeden alındığı kaydedildi.

09 Eylül 2016 02:32

Fransız Alpleri'ndeki Mont Blanc buzulları üzerinde 110 dolayında kişinin teleferiklerde mahsur kaldığı belirtildi.

Kurtarma operasyonunun devam ettiği ve onlarca kişinin helikopterlerle bölgeden alındığı kaydedildi.

Haute-Savoie Bölgesi Valisi Georges - Francois Leclerc AFP'ye yaptığı açıklamada, teleferiklerin 3,800 metre yükseklikte olduğunu söyledi.

Sorunun "bilinmeyen nedenlerle" teleferik kablolarında çıkan bir arızadan kaynakladığı ifade edildi.

Teleferik şirketinin sahibi Mathieu Dechavanne "Teleferiktekilerle iletişim halindeyiz. Suları ve iletişim araçları var ama kurtarma operasyonunun uzun sürmesinden şikâyetçiler" dedi.

Üç helikopterin kullanıldığı kurtarma operasyonuna İtalyan ve İsviçreli ekiplerin de katıldığı kaydedildi.

Teleferikler Mont Blanc buzullarını görmek isteyen turistler tarafından kullanılıyor.

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