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Dünya

FRANSIZ AKTRİS SCHNEİDER ÖLDÜ PARİS (A.A)

03 Şubat 2011 23:18

-FRANSIZ AKTRİS SCHNEİDER ÖLDÜ PARİS (A.A) - 03.02.2011 - Oscarlı Amerikalı oyuncu Marlon Brando ile oynadığı "Paris'te Son Tango" filmiyle tüm dünyada adını duyuran Fransız aktris Maria Schneider 58 yaşında yaşama veda etti. İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'nin 1972 yılında beyaz perdeye aktardığı filmde Marlon Brando ile rol aldığında 19 yaşında olan Schneider'ın uzun süredir muzdarip olduğu bir hastalığın ardından bugün öldüğü bildirildi. Yaşamı boyunca çoğu Fransız yapımı 20'den fazla filmde rol alan Fransız aktris, son olarak yönetmen Guillaume Nicloux'un 2007 yapımı "La Clef-Anahtar" adlı filminde oynamıştı.

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