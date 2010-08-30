T24 LogoT24 Logo
Dünya

FRANSIZ "ÖRÜMCEK ADAM" 57 KATLI GÖKDELENE TIRMANDI SİDNEY (A.A)

30 Ağustos 2010 13:50

-FRANSIZ "ÖRÜMCEK ADAM" 57 KATLI GÖKDELENE TIRMANDI SİDNEY (A.A) - 30.08.2010 - Yüksek binalara tırmanmasıyla ünlenen "örümcek adam" lakaplı Fransız dağcı Alain Robert, bu kez Avustralya'nın Sidney kentindeki 57 katlı gökdelene tırmandı. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan bir habere göre Robert (48), Sidney'in merkezinde bulunan 150 metre uzunluğundaki Lumiere gökdelenine, meraklı bakışlar ve alkışlar eşliğinde 25 dakikada tırmandı. İklim değişikliğinin tehlikelerine dikkati çekmek için üzerinde "www.onehundredmonths.org" yazılı bir pankart açan Robert'in gözaltına alındığı belirtildi. "Örümcek adam" 1994'den bu yana dünya genelinde 80'den fazla gökdelene tırmandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24