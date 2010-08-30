-FRANSIZ "ÖRÜMCEK ADAM" 57 KATLI GÖKDELENE TIRMANDI SİDNEY (A.A) - 30.08.2010 - Yüksek binalara tırmanmasıyla ünlenen "örümcek adam" lakaplı Fransız dağcı Alain Robert, bu kez Avustralya'nın Sidney kentindeki 57 katlı gökdelene tırmandı. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan bir habere göre Robert (48), Sidney'in merkezinde bulunan 150 metre uzunluğundaki Lumiere gökdelenine, meraklı bakışlar ve alkışlar eşliğinde 25 dakikada tırmandı. İklim değişikliğinin tehlikelerine dikkati çekmek için üzerinde "www.onehundredmonths.org" yazılı bir pankart açan Robert'in gözaltına alındığı belirtildi. "Örümcek adam" 1994'den bu yana dünya genelinde 80'den fazla gökdelene tırmandı.