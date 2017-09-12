Fransa'yı sarsan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı

Transfer döneminde kadrosunu Neymar, Kylian Mbappe ve Dani Alves gibi yıldız isimlerle güçlendiren ve Fransa Ligue 1'de yoluna 5'te 5 yaparak devam eden Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi için de iddialı.

Bu akşam TSİ 21.45'te Celtic deplasmanına gidecek olan PSG'de maç öncesi teknik direktör Unai Emery ve takımın başarılı savunmacısı Thiago Silva açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Emery kendilerini çok zorlu bir atmosferin beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Statta bizi çok zorlayacak bir atmosfer oluşacağına şüphe yok. Ancak hepimizin içinde iyi bir his var. Kulübün hedefleri çok büyük. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. İşimizin zor olacağını biliyorum ama kendimize güveniyoruz."

Thiago Silva: Hücumcularımızı

durdurmak çok zor

Fransız ekibinin başarılı Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva da Devler Ligi'nde yeni sezondan umutlu. Neymar ve Mbappe gibi hücum oyuncularının, savunmalarını da rahatlatacağını düşünen Silva; "Hücum hattında durdurulması çok zor oyuncularımız var. Geçen sezondan önemli dersler çıkardık. Artık hem çok daha deneyimliyiz hem de iyi motive olmuş durumdayız" diye konuştu.

Fransa Ligi'ne fırtına gibi giren Paris Saint-Germain, şu ana kadar 19 kez fileleri havalandırdı. Neymar, 4 gol - 4 asistle oynarken, Cavani 7 gol attı. Mbappe de, ilk maçında gol ve asistle buluşmayı başardı.

