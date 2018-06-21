Fransa'yı Mbappe sırtladı; Peru, Dünya Kupası'nda havlu attı

Rusya'da düzenlenen Düna Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nda ilk maçını kazanan Fransa, Peru'yu Mbappe'nin tarihe geçen golüyle 1-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Dünya Kupası serüvenine 2-1'lik Avustralya galibiyeti ile başlayan Fransa, favori olduğu turnuvada ikide iki yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Peru ise bu mağlubiyetin ardından büyük organizyona veda etti.

Fransa, 34. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG forması giyen 19 yaşındaki yıldız, attığı bu golle Fransa adına büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu oldu. Bu unvan daha önce David Trezeguet'e aitti. Gol sonrası baskılarını artıran Fransa, 43. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Lucas Hernandez, sol ayağıyla çok sert vurduğu şutu kaleci Pedro Gallese güçlükle topu çeldi. Atağında devamında Olivier Giroud'dan seken topa Hernandez bir kez sol ayağıyla şansını deniyor ancak top bu sefer yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fransa üstünlüğü ile sona erdi.

Peru 50. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Jefferson Farfan'ın pasıyla topla buluşan Pedro Aquino, kaleyi cepheden gören noktadan sağ ayağıyla müthiş bir şut çekti ancak meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fransa, Peru engelini 1-0'la geçerek yoluna kayıpsız devam etti.

Fransa bu sonuçla puanını 6'ya çıkartarak gruptan çıkmayı garantiledi. İki maç sonunda puanla tanışamayan Peru ise Dünya Kupası'na erken veda etti.

Stat: Ekaterinburg Arena

Hakemler: Muhammed Abdulla Muhammed, Muhammed Alhammadi, Hasan Almahri (Birleşik Arap Emirlikleri)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Kante, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Matuidi, Giroud

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero

Gol: Dk. 34 Mbappe (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Matuidi, Dk. 86 Pogba (Fransa), Dk. 23 Guerrero, Dk. 81 Aquino (Peru)

