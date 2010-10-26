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Dünya

Fransa'yı karıştıran yasa kabul edildi

Fransa'da emeklilik reformu tasarısının son hali kabul edildi

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Fransa Senatosu, emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının son halini bugün genel kurulda kabul etti.

Genel kuruldaki oylamada 177 “evet”, 151 “hayır” oyu çıktı.Tasarı yine son kez yarın Meclis Genel Kurulunda oylanacak. Tasarının nihai olarak oylanmasının ardından muhalefetteki Sosyalist Partisi'nin, iptal için Anayasa Mahkemesine gitmesi bekleniyor.

Fransa'da hükümetin emeklilik yasa tasarısını protesto eden işçilerin başlattığı grev dalgası giderek yavaşlamıştı. Fransa'da dün üç petrol rafinerisinde çalışan işçiler grevlerine son vermiş, bugün de Marsilya Belediyesindeki temizlik işçileri tekrar işe dönme kararı almıştı.

Petrol rafinelerindeki grevler, ülke genelinde benzin istasyonlarında son bir haftadır yakıt sıkıntısına yol açmıştı.Fransa'da işçiler, hükümetin emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkıyor. Grevlerin, devlete mali faturasının 1,6 ile 3,2 milyar avro arasında olduğu tahmin ediliyor.


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