Fransa'yı aşırı sağın yükselişi korkutuyor

Fransız basını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Sosyalist aday Francois Hollande'ın önde bitirmesini ''beklenen sonuç'' olarak değerlendirirken, aşırı sağın oylarındaki rekor patlamayı ''seçimin sürprizi'' olarak yorumladı.

Gazetelerde çıkan haber ve yorumlarda, yüzde 80'i geçen katılım oranıysa seçimin olumlu gelişmesi olarak görüldü.

2002 yılındaki seçimlerde, aşırı sağcı Jean Marie Le Pen, ilk turda Sosyalist aday Lionel Jospin'den daha fazla oy alarak ikinci tura kalması ülkede yine şok etkisi yaratmıştı.

Ekonomi ağırlıklı Les Echos gazetesi, yüzde 18 civarında oy alan Le Pen'in başarısının ''Fransızları endişelendirdiği'' yorumunu yaptı.

Aynı kaygıları paylaşan sol eğilimli Liberation, ''aşırı sağ ülkede hiç bu kadar güçlü olmadı'' yorumuyla endişesini okuyucularıyla paylaştı.

Sol ağırlıklı l'Humanite gazetesi, aşırı sağın oylarını artırmasını ''çok tehlikeli bir gelişme'' olarak yorumladı.

Merkez sağ gazetesi Le Figaro, Francois Hollande'ın yarışın ilk turunu önde bitirmesine rağmen, bu sonuçların Sosyalist adayın tamamen yarışı kazandığı anlamına gelmediğini ifade etti.



Sarkzoy ve Hollande seçim kampanyasında



İlk turun ardından ikinci tura kalan Hollande ve Sarkozy, bugün hemen seçim kampanyalarına başlayacak. Hollande, Bretagne bölgesine, Sarkozy ise Tour kentine giderek seçmenleriyle buluşacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, ilk turda Hollande yüzde 28,63, Sarkozy ise yüzde 27,08 oy aldı.

Yine bakanlık verilerine göre Le Pen yüzde 18,01, radikal sol adayı Jean-Luc Malenchon 11,13, merkezci François Bayrou yüzde 9,11 oy toplandı.

Seçimlerin ilk turunun ardından ikinci tura kalan Hollande ve Sarkozy için yarışta 3. sırayı alan Marine Le Pen ve 5. sırayı alan Francois Bayrou'nun tercihi kilit rolü oynayacak.

Le Pen'in 1 Mayıs'ta seçmenlerine hangi adayı tercih etmeleri konusunda işaret vermesi bekleniyor.

Fransa'da siyasi gözlemciler, Le Pen'in aldığı oyu ''büyük başarı'' olarak değerlendiriyor.

İlk turda yüzde 9 civarında oy alan Demokrasi Hareketi lideri Francois Bayrou, 6 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turdan önce seçmenlerine kimi destekleyeceği konusunda açıklama yapacağını duyurdu.

Seçimlerin ilk turunda yüzde 11 civarında oy alan radikal sol Jean-Luc Melenchon ve yüzde 2 oranında oy alan çevreci aday Eva Jolyy, ikinci turda Hollande'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

İkinci tura kalma başarısı gösteren Sarkozy, ikinci tura kadar aşırı sağ ve merkez seçmenin oylarını alabilmek için yoğun çaba gösterecek.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sarkozy, dün ikinci turdaki rakibi Hollande'ı televizyonda düelloya davet etti. Sarkozy, sosyalist liderle seçmenlerin önünde kozlarını paylaşmak istediğini ifade etti.

Kendine güveninin tam olduğunu kaydeden Sarkozy, ''İkinci tura kadar Hollande ile üç önemli konuda tartışmak istiyorum. Bunlardan birincisi sosyal ve ekonomik konular, ikincisi toplum, üçüncüsü ise uluslararası konular'' diye konuştu.

Ipsos kamuoyu araştırma şirketince düzenlenen anket, ikinci turda Hollande'ın 54, Sarkozy'nin yüzde 46 oranında oy alacağını ortaya koyuyor.