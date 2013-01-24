Fransa'ya 'yasadışı infaz yapıyorlar' tepkisi

Mali'de Fransız askerleriyle birlikte operasyon düzenleyen Mali ordusunun tekrar ele geçirdiği kentlerde yasadışı infazlar yaptığı iddia edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM'den Mali'ye gözlemci göndermesini talep etti.



Avrupa Birliği'nden sonra New York merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü de, Fransız askerleriyle birlikte operasyona katılan Mali ordusunun, ele geçirdiği kentlerde yasadışı infazlar yaptığını açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı rapora göre, Mali ordusuna bağlı askerler, "etnik nedenler" ve "intikam almak" için yasadışı infazlara imza attığını belirtti.

Raporda, yasadışı infazların ne zaman ve nerede yapıldığı da yer aldı. Rapora göre, Malili askerler 10 Ocak'ta Sevare kentinde, orduya ait bir depoda en az 10 kişiyi kurşuna dizdi. Yine ülkenin orta kesiminde en az 20 kişinin infaz edildikten sonra kuyulara atıldığı iddia edildi. Nioro kentinde de, Malili askerler, esir aldıkları 2 Taureg militanını astı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mali'de "yasadışı infazlar"ın önlenmesi için BM'yi göreve çağırdı. Örgüt, BM'nin Mali'de askeri operasyonların devam ettiği bölgelere, gözlemci göndermesini istedi.

Mali İnsan Hakları Derneği Başkanı Muhtar Mariko da, Mali ordusunun tekrar ele geçirdiği yerlerde yasadışı infazlar yaptığını savundu.



'Etnik temizlik' endişesi



Mariko, Mali İnsan Hakları Derneğin ordunun kontrolü ele geçirdiği yerlerde bazı kişilerin yasadışı infaz edildiğini belgelediğini, olayın aydınlatılması için araştırma yapacaklarını ve yakında olayın sorumluları hakkında rapor yayımlayacağını söyledi.

Yasadışı infazların ırkçılığa dönüşebileceği endişesini dile getiren Mariko, ülkenin kuzeyindeki halk arasında yıllardan beri gizlenen derin kinlerin kendi aralarında gerçekleşebilecek infazlı hesaplaşmalarda önemli rol oynayacağını belirtti.

Fransa'nın önderliğini yaptığı ülkelerin çabası sonucu BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'ye askeri müdahale kararı çıktı ve Fransa, Mali hükümetinin isteği üzerine 12 Ocak'ta ülkeye askeri müdahale başlattı.

ABD ve batı ülkeleri de lojistik, bilgi paylaşımı ve asker taşıma gibi değişik faaliyetlerle Fransa'ya destek veriyor.

Mali'nin kuzeyini elinde bulunduran "Ensaruddin", "Tevhid ve Cihad" ile "El-Kaide" hareketleri, ülkede İslam şeriatının esas alındığı bir yönetim kurulması için savaşıyor.