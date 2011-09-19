Fransa'ya petrol piyangosu!

T24 - Dünya piyasaları Fransa açıklarında bulunduğu iddia edilen dev petrol rezervini konuşuyor. İddia doğru çıkarsa Fransa, petrol zenginliğinde Suudi Arabistan ve Kanada'dan sonra üçüncü büyük ülke olacak.



Avustralya merkezli bir petrol arama şirketi, Fransa'nın kuzey doğusunda dev bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu.



Merkezi Avustralya'nın Perth kentinde olan Elixir Petroleum adlı şirketten yapılan açıklamada, Fransa'nın Almanya-Lüksemburg sınırındaki Lorraine bölgesi içinde yer alan ve Moselle, Meurthe-Moselle, Meuse ve Vosges illerini kapsayan alanda 164,7 milyar varil zenginliğinde şist petrolü rezervine rastlandığı belirtildi.



Lorraine bölgesinde 5 bin kilometrekarelik bir alan için petrol arama ruhsatına sahip olduğunu kaydeden Avustralya şirketi, aynı alanda 649 bin 700 milyar ayak küp şist gazı rezervi bulunduğunu da tahmin ediyor.



Şirket, arama yaptığı alanda konvansiyonel petrol (2,1 milyar varil) ve gaz (2 bin 200 ayak küp) rezervi olduğunu da düşünüyor. Söz konusu rezervlerin kullanılabilir olduğu kanıtanırsa, Fransa; konvansiyonel olmayan petrol rezervinde Suudi Arabistan ve Kanada'dan sonra üçüncü sırayı alacak.



Ancak Avustralya şirketi tarafından yapılan bu açıklama Fransız Enerji Bakanlığı yetkililerince -en azından bu aşamada- "spekülasyon" olarak tanımlanmakta. Bakanlık jeologları daha önce Lorraine bölgesinde yapılan petrol arama çalışmalarının sonuç vermediğini, sadece sondaj kuyularının açılmasının ardından gerçeğin ortaya çıkacağını söylüyorlar.



Gözlemciler, Elixir Petroleum şirketi tarafından yapılan açıklamanın Fransa'da hidrokarbür arama teknikleriyle ilgili tartışmanın ayyuka çıktığı bir anda gelmesine dikkat çekiyor. Fransız hükümeti, "doğayı kirlettiği" gerekçesiyle şist petrol ve gazının "hidrolik çatlatma" tekniğiyle çıkarılmasını geçen Temmuz ayında yasaklamıştı. Fransa, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten sonra topraklarında petrol ve gaz arama ruhsatına sahip firmalardan kullandıkları teknikler hakkında rapor istemiş, bu raporlar geçen hafta Fransız hükümetine iletilmişti.



Latin Amerika'daki Fransız Guyanası açıklarında da geçtiğimiz hafta dev bir petrol yatağı keşfedilmişti. Petrol bulunan bölge Fransa'nın egemenlik alanında bulunuyor.





