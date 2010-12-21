-FRANSA'YA GİTMEK İÇİN EVDEN KAÇMIŞLAR İZNİK (A.A) - 21.12.2010 - Bursa'nın İznik ilçesinden, Fransa'ya gitmek üzere evden kaçan ikisi kardeş 3 kız çocuğu, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Alınan bilgiye göre, İznik Selçuk İlköğretim Okulu öğrencilerinden R.K. (12) ve ablası A.K. (15) ile Z.Y. (15), sabah saatlerinde okula gitmek üzere evden ayrıldılar. Okul yönetimi, çocukların okula gelmemesi üzerine ailelerine haber verdi. Yapılan araştırmada kız çocuklarının, odalarındaki bazı eşyalarını toplayıp yanına aldıkları belirlendi. Kızlarının kayıp olduğunu İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildiren aileler, endişe içinde çocuklarını beklerken, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K, A.K. ve Z.Y'yi Eskişehir'e gitmek üzere araç bekledikleri Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buldu. Çocuk Şubesine getirilen çocuklar, ifadelerinin alınmasından sonra ailelerine teslim edildi. Selçuk İlköğretim Okulu yetkilileri, öğrencilerin evden kaçtığını arkadaşlarının söylediğini belirterek, ''3 kız öğrencimiz sınıf arkadaşlarına aile baskısı gördüklerini söylemişler. Bursa'dan Eskişehir'e buradan da Fransa'ya gideceklermiş'' dedi.