T24 LogoT24 Logo
Gündem

FRANSA'YA GİTMEK İÇİN EVDEN KAÇMIŞLAR İZNİK (A.A)

21 Aralık 2010 18:18

-FRANSA'YA GİTMEK İÇİN EVDEN KAÇMIŞLAR İZNİK (A.A) - 21.12.2010 - Bursa'nın İznik ilçesinden, Fransa'ya gitmek üzere evden kaçan ikisi kardeş 3 kız çocuğu, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Alınan bilgiye göre, İznik Selçuk İlköğretim Okulu öğrencilerinden R.K. (12) ve ablası A.K. (15) ile Z.Y. (15), sabah saatlerinde okula gitmek üzere evden ayrıldılar. Okul yönetimi, çocukların okula gelmemesi üzerine ailelerine haber verdi. Yapılan araştırmada kız çocuklarının, odalarındaki bazı eşyalarını toplayıp yanına aldıkları belirlendi. Kızlarının kayıp olduğunu İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildiren aileler, endişe içinde çocuklarını beklerken, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K, A.K. ve Z.Y'yi Eskişehir'e gitmek üzere araç bekledikleri Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buldu. Çocuk Şubesine getirilen çocuklar, ifadelerinin alınmasından sonra ailelerine teslim edildi. Selçuk İlköğretim Okulu yetkilileri, öğrencilerin evden kaçtığını arkadaşlarının söylediğini belirterek, ''3 kız öğrencimiz sınıf arkadaşlarına aile baskısı gördüklerini söylemişler. Bursa'dan Eskişehir'e buradan da Fransa'ya gideceklermiş'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24