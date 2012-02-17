Fransa'ya giden turist yüzde 25 azaldı

T24 - Fransız Anayasa Konseyi'nde geçerliliğine dair kararı bekleyen yasa teklifinin kaderinin ay sonunda belli olması beklenirken başta Sarkozy olmak üzere Fransa'yla ilgili algı turizmi de etkiliyor.



Fransa Meclisi Genel Kurulu'nun 1915 olaylarının 'soykırım' olmadığı yönündeki ifadelerin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmesinin ardından Türkiye'deki kamuoyunda yayılan olumsuz hava yurt dışı tatil programı yapan yerli turistin tercihlerini de değiştirdi.

2011 yıllık raporunu açıklayan Pronto Tour, sözkonusu yasa teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte Fransa'ya olan yurt dışı paket tur satışlarında düşüş yaşandığını açıkladı.



Buradaki olumsuz hava da Fransız turisti kaçırabilir



Türkiye'den Fransa'ya 2011 yılında 150 bin yerli turist gittiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 2012'de bu sayının yüzde 20 ila 25 düşmesini beklediklerini dile getirdi ancak Fransa'yla ilgili ülkemizde oluşan tepki konusunda sektörü ve kamuoyunu uyardı.

Onaran, 2011'de Türkiye'ye gelen Fransız turist sayısının 1 milyon 140 bin olduğunu hatırlatarak benzeri bir durumun Fransa'da yaşanması halinde Türkiye'nin kaybedeceği turist sayısının çok daha fazla olacağını ifade etti.