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Spor

Fransa'ya altın hentboldan geldi

Pekin Olimpiyatları'nda hentbolda erkeklerde İzlanda'yı 28-23 kazanan Fransa, evine altın madalyayla döndü.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda hentbolda erkeklerde altın madalyanın sahibi Fransa oldu. Ulusal Spor Merkezi Salonu'ndaki final karşılaşmasında, Fransa ile İzlanda karşılaştı.

Karşılaşmayı 28-23 (15-10) kazanan Fransa, altın madalyanın sahibi oldu. Bu, Fransa'nın hentbolda erkeklerde olimpiyat tarihinde kazandığı ilk altın madalya oldu.

Barcelona-1992'de bronz madalya kazanan Fransa Milli Takımı'nın 2 dünya, 1 de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Bu dalda bronz madalyayı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 35-29 yenen İspanya kazandı.

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