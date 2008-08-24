Fransa'ya altın hentboldan geldi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda hentbolda erkeklerde altın madalyanın sahibi Fransa oldu. Ulusal Spor Merkezi Salonu'ndaki final karşılaşmasında, Fransa ile İzlanda karşılaştı.



Karşılaşmayı 28-23 (15-10) kazanan Fransa, altın madalyanın sahibi oldu. Bu, Fransa'nın hentbolda erkeklerde olimpiyat tarihinde kazandığı ilk altın madalya oldu.



Barcelona-1992'de bronz madalya kazanan Fransa Milli Takımı'nın 2 dünya, 1 de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Bu dalda bronz madalyayı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 35-29 yenen İspanya kazandı.

