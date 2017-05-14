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Dünya

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

Macron'un yine pazartesi günü yeni Fransa Başbakanı'nın adını açıklaması bekleniyor

14 Mayıs 2017 21:11

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron top atışlarının eşlik ettiği görkemli bir törenle görevi selefi Hollande'dan resmen devraldı. Macron Fransızlara bölünmüşlüğe son vermeleri çağrısında bulundu.

7 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanlığına seçilen Emmanuel Macron Elysee Sarayı'nda yapılan törenle resmen göreve başlamış oldu. 21 pare top atışının yapıldığı törende selefi 62 yaşındaki François Hollande 39 yaşındaki Macron'a başarı dileğinde bulundu.

Emmanuel Macron cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada iyimserlik ve geleceğe güven mesajı verdi. Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı Fransızlara ‘öz güven' ve ‘gelecek hevesi' aşılamak istediğini ve ‘toplumdaki bölünme ve kırılmaların son bulması gerektiğini' söyledi.

Emmanuel Macron'un Champs-Elysees bulvarından Zafer Takı'na gidişi Fransızlara devir teslim töreninin parlak anlarından birini yaşattı.

Genç ve Avrupa yanlısı

Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron aynı zamanda Fransa'nın on yıllardır muhafazakâr ya da sosyalistler safından olmayan devlet lideri unvanını da taşıyor.

Sol liberal olarak tanımlanan eski Ekonomi Bakanı 7 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen'i açık farkla geride bırakmıştı. Macron seçim kampanyası sırasında Le Pen'in aksine Avrupa yanlısı ifadeler kullanmıştı. Aynı zamanda Almanya ile Fransa arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi de arzulayan Macron cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk dış ziyaretini Almanya'ya yaparak Pazartesi günü Berlin'de Başbakan Merkel ile bir araya gelecek.

Başbakan kim olacak?

Macron'un yine pazartesi günü yeni Fransa Başbakanı'nın adını açıklaması bekleniyor. Başbakanlığa atanacak isim aynı zamanda haziran ayındaki parlamento genel seçimleri açısından da önem taşıyor. Güçlü başbakan adayları arasında Macron'un yeni siyasi partisi ‘İleri, Cumhuriyet'in genel sekreteri Richard Ferrand'ın da adı geçiyor. Parti Macron'un seçim ittifakı ‘Ee Marche'nin yerine kurulmuştu. Cumhurbaşkanı'na yakın çevrelerce yeni hükümetin Salı gününe kadar kurulmuş olacağı belirtiliyor.

 

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