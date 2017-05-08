Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez aday Emmanuel Macron cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerin ilk turu 23 Nisan'da en çok oyu alan diğer aday aşırı sağ Ulusal Cephe'den Marine Le Pen'e karşı yarışan Macron, bugünkü ikinci turda rahat bir zafere ulaştı. İlk tahminlere göre, Macron oyların yüzde 65'ini aldı.

Sandıkların büyük kent merkezlerinde 20:00'da kapanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre kendisini merkezde ve ekonomi politikalarını liberal olarak konumlandıran Macron önümüzdeki beş sene boyunca Fransa'yı yönetecek.

Seçimlere katılım oranı yüzde 65 civarında kaldı. İlk turda ise bu oran yüzde 79 civarındaydı. Her iki adayın ilk tur seçimlerinde aldıkları toplam oyun yüzde 45'i geçmemesi ve sol eğilimli seçmenin bu turda sandığa gitmemesi bu turdaki katılım oranındaki düşüşe işaret ediyor.

Yeni Cumhurbaşkanı Macron'un ilerleyen saatlerde Paris'in sembolik mekanlarından Louvre Müzesi'nde zafer konuşması yapması bekleniyor. Halka sesleniş için düzenek oluşturulan iç avlusunda gündüz saatlerinde şüpheli bir paket üzerine boşaltılmış, daha sonra seçimi takip eden konuklara tekrar açılmıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Macron seçim kampanyası ekibi, yeni cumhurbaşkanı ile Le Pen'in "dostane" bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Le Pen'den açıklama

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Le Pen, yenilgiyi kabul etti. Ulusal Cephe teşkilatından yapılan açıklamada ise aşırı sağcı adayın başarısını "emsalsiz" olarak değerlendirdi. "Ulusal Cephe bugün elde edilen tarihi fırsatı değerlendirmek ve Fransız halkının beklentilerine yanıt vermek için kendisini yenilemelidir" diye konuşan Le Pen, "hareketimizin bu derinlemesine dönüşümünü başlatıp yeni bir siyasi güce dönüştüreceğim" dedi.

Yeni dönem

Yakın dönemin en fazla tartışma yaratan seçim süreçlerinden birinin yaşandığı ülkede sonuçlar hem Fransa için, hem de küresel çapta büyük öneme sahip.

Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi, Avrupa Birliği ile NATO'nun kurucu üyelerinden birisi olan Fransa ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi sandalyesi olan beş ülkeden birisi.

Seçim kampanyası boyunca hem AB'ye, hem NATO üyeliğine karşı çıkan Le Pen'in aksine, Macron kendisini küreselci olarak tanımlıyor AB'ye destek veriyor.

Son dönemde özellikle küreselleşme ve kurulu uluslararası düzen karşıtı akımların etkisiyle AB üyeliğinden ayrılma kararı veren Birleşik Krallık'tan ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'tan sonra Fransa halkının Macron kararı, popülist trendin ülkede şimdilik önlendiğini gösteriyor.

Ancak Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesi Fransızların Macron'u gönülden tercih ettikleri anlamına gelmiyor. Reuters haber ajansına göre yeni cumhurbaşkanına oy veren seçmenin yüzde 60'ı Le Pen'i durdurmak için sandığa gitti.

İlklerin yaşandığı seçim

François Hollande yönetiminde ekonomi bakanı olarak görev yapan Macron'un ismi bundan yaklaşık üç sene öncesine kadar duyulmamıştı. Seçilmesiyle birlikte 39 yaşında ülkenin en genç cumhurbaşkanı unvanını da aldı.

Fransa'nın şu andaki yönetim sisteminin tesis edildiği 1958'den bu yana geleneksel partilerden hiçbir adayın ikinci tura kalamadığı bu oylama aynı zamanda bir ilk.

Seçilmesi durumunda kapsamlı reform paketleri açıklayacağı vaadinde bulunan Macron'un özellikle Fransa'daki istihdam piyasasında ve ekonomi politikalarında geniş çaplı değişiklikler yapması bekleniyor.

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AP/AFP/Reuters, ÇÖ/BÖ