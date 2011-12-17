-Fransa'nın vize ''eziyeti'' son buldu ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Erkekler Avrupa Konfederasyon Kupası rövanşında deplasmanda oynayacağı AS Cannes maçı için Fransa Büyükelçiliği'ne yapılan vize başvurusunda, Fransız yetkililerin ''çalışma izni alın'' şeklindeki tavrıyla karşılaşan Halkbank Voleybol Takımı'nın bu sorunu çözüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de yapılacak karşılaşmayla ilgili yapılan vize başvurusunda Fransız yetkililerinin talep ettiği ek belgeleri rakip takım AS Cannes yetkilileriyle Fransa'ya gönderen Halkbank Voleybol Takımı yöneticilerinin yaşadığı sıkıntılı süreç sona erdi. Takımın vize işlemlerini yürüten firma yetkililerinin, vizesi işlenmiş pasaportları Halkbank Kulübü Menajeri Ahmet Kavaz'a teslim ettikleri bildirildi. İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması, Fransa'nın Cannes kentinde, 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.