T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransa'nın vize ''eziyeti'' son buldu ANKARA (A.A)

17 Aralık 2011 20:26

-Fransa'nın vize ''eziyeti'' son buldu ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Erkekler Avrupa Konfederasyon Kupası rövanşında deplasmanda oynayacağı AS Cannes maçı için Fransa Büyükelçiliği'ne yapılan vize başvurusunda, Fransız yetkililerin ''çalışma izni alın'' şeklindeki tavrıyla karşılaşan Halkbank Voleybol Takımı'nın bu sorunu çözüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de yapılacak karşılaşmayla ilgili yapılan vize başvurusunda Fransız yetkililerinin talep ettiği ek belgeleri rakip takım AS Cannes yetkilileriyle Fransa'ya gönderen Halkbank Voleybol Takımı yöneticilerinin yaşadığı sıkıntılı süreç sona erdi.  Takımın vize işlemlerini yürüten firma yetkililerinin, vizesi işlenmiş pasaportları Halkbank Kulübü Menajeri Ahmet Kavaz'a teslim ettikleri bildirildi.  İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması, Fransa'nın Cannes kentinde, 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24