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Dünya

'Fransa'nın tasarruf planına ihtiyacı yok'

Fransa'nın Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Patrick Devedjian, ülkesinin tasarruf planına ihtiyacının olmadığını söyledi.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Fransa'nın Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Patrick Devedjian, ülkesinin tasarruf planına ihtiyacının olmadığını söyledi.


Devedjian, Almanya'nın uygulamaya koyduğu gibi bir tasarruf planının Fransız ekonomisinin büyümesi önünde büyük bir tehlike oluşturacağına dikkati çekerek, Fransız ekonomisinde yaşanan durgunluğun diğer ülkelere nazaran daha hafif olduğunu belirtti.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada, ülkenin mali geleceğinin sağlam bir şekilde ayakta kalabilmesi için 2014 yılına kadar yaklaşık 80 milyar avro tasarruf yapılacağını ifade etmişti.


Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, Almanya'da koalisyon hükümetinin yaşadığı gerginlik nedeniyle dün son anda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal etmişti.

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