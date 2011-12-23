Fransa'nın 'soykırım' kararı dış basında

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New York Times: Sarkozy'den sonra ilişkiler kötüye gitti

Wall Street Journal: İlişkiler kesildi

'Türkiye-Fransa ilişkileri 'kopma noktasına geldi'

Fransız basını tasarıya geniş yer verdi

İşte o haberler:ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, Fransa Meclisi Genel Kurulu tarafından "Ermeni teklifinin" kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin, Fransa ile diplomatik ve askeri işbirliğini durdurduğunu yazdı.Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya karşı alınacak yaptırımları açıkladığı belirtilirken Fransız Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptırım kararını üzüntüyle karşıladıkları kaydedildi.Haberde Türkiye-Fransa ilişkilerinin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında göreve gelmesinin ardından kötüye gittiği yorumu da yapıldı.Wall Street Journal gazetesi de Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerini kestiğini duyurdu. Gazete, Fransa Meclisi Genel Kurulu tarafından "Ermeni teklifinin" kabul edilmesinin ardından sabah ilk yaptığı değerlendirmede ise teklifin kabulünün "Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliği daha da arttırdığı" yorumunu yapmıştı.İngiliz basını da oylamaya geniş yer verdi. Türkiye'nin tepkisi tüm haberlerde öfke, hiddet, hışım gibi sözcüklerle ifade ediliyor.Guardian, "Türkiye'nin meclisteki oylamaya hiddetli tepkisi, NATO müttefikleri arasındaki ilişkinin emsali olmayan bir düzeye inmesine yol açtı." demiş:Tatbikatların iptali, askeri uçakların iniş izninin kaldırılması gibi yaptırımları sıralayan Guardian, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımların henüz başlangıç olduğu; aşamalı şekilde artacağı ve ilişkilerdeki yaranın zor kapanacağı sözlerine yer veriyor.Guardian, Fransız Dışişleri bakanı Alain Juppe'nin "Türk dostlarımızın aşırı tepki göstermesini istemiyoruz" dediğini, teklifi "faydasız ve yapıcı değil" diye niteleyerek gerilimi hafifletmeye çalıştığını belirtiyor."Juppe Türkiye'nin gururlu bir ulus olduğunu, bellek ve tarih konusunda çalışması gerektiğini ancak bunu sağlamanın yolunun Fransa'nın cezai yaptırımları olmadığını söyledi" diyor Guardian...Aynı ifadelere yer veren Daily Telegraph da kararın Fransız sağını böldüğü yorumunu yapıyor. Ancak Juppe'nin "Türkiye aşırı baskı uygulamaktan kaçınmalı. Bu kadarı yeter" uyarısına da dikkat çekiyor.Times "Ankara ve Paris arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi" ifadesini kullanmış.Alain Juppe'nin kendilerine verdiği mülakatta girişimle arasına mesafe koymaya çalıştığını belirten Times, Fransa'nın Türkiye'nin tepkisi karşısında geri adım atabileceği tahmininde bulunuyor."Meclis Başkanı teklifin Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce meclisin her iki kanadında da onaylanmasının pek olası olmadığını söyledi. Gerek Cumhurbaşkanı Sarkozy gerekse Sosyalist rakibi François Hollande kamuoyu önünde teklifi desteklemiş olsalar da, yorumcular son noktada geri adım atabileceklerini belirtiyor.""Le Monde, başyazısında Türkiye'nin Orta Doğu'da kilit bir müttefik ve Suriye konusunda stratejik ortak olduğunu belirterek, Fransa için 'Bugün Ankara'yı karşısına almak saçma olur' diye yazdı. Fransa altıncı büyük ithalat pazarında boykotu da kolay kolay göze alamaz." diyor Times...

Fransız basını "soykırımın" inkarının suç sayılmasının meclis tarafından kabul edilmesine geniş yer verdi.



LE FIGARO: Türkiye'nin Fransa'ya öfkesi: Alain Juppé Türkleri aşırı tepki göstermemeye çağırdı. Türk büyükelçi derhal geri çağrıldı. Türk aydınlar endişeli ve bölünmüş durumda.



LE PARISİEN: 'Ermeni soykırımı': Türkiye Fransa'yla ilişkileri donduruyor: Ulusal Meclisi Türkiye'nin misilleme tehditlerine rağmen yasa teklifini kabul etti.



LES ECHOS: 'Ermeni soykırımı' yasası: Türkiye Fransa'yla ilişkileri gözden geçiriyor. Yasa teklifinin kabulünün ardından Ankara Paris ile karşılıklı ziyaretleri ve siyasi ve askeri işbirliğini askıya aldı



MARIANNE: 'Ermeni soykırımı': Sarkozy oy avında". Sarkozy Aznavur ve 500 bin Ermeniye verdiği sözü tuttu. Dışişleri bakanı Alain Juppé'nin, yasa teklifi hakkında çevresine 'bu teklifi entelektüel, ekonomik ve diplomatik açıdan adı konmamış bir aptallık' olduğunu söylemiş.



LA TRIBUNE: Türk-Fransız ilişkilerinde aşırı soğuk dönem: Ankara'nın Fransa'yla askeri ve siyasi işbirliğini dondurma kararı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kararma kaygısını yeniden alevlendirdi. Türkiye, hukuksal planda elleri bağlı olsa da, vatandaşlarını Fransız şirketleriyle ilişkileri sınırlamaya ve ürünlerine boykot etmeye şifahen teşvik edebilir



L'HUMANİTE: 'Ermeni soykırımı' yasası: Türkiye Fransa'ya çok kızgın. Başbakan Erdoğan, tamir edilmesi zor yaradan söz ediyor.



LA CROIX: Fransa ile Türkiye arasında ton yükseliyor: Fransız diplomatik kaynakları, '2001 yılında da bu senaryoyu yaşamıştık, ardından yavaş yavaş her şey yeniden yoluna girdi' diyor.



Fransa meclisinde dün yapılan oylamaya 577 milletvekilinin sadece 50'si katıldı. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.





