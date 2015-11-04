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Fransa'nın başkenti Paris'i AKP'ye kaptıran HDP'ye 'Siirt'in Paris'i' tesellisi

'Siirt'in Paris'i' olarak adlandırılan köyde HDP 106, AKP ise 7 oy aldı

04 Kasım 2015 23:21

Fransa'nın başkenti Paris'te verilen oylarda 7 Haziran'da birinci olan, 1 Kasım'daki seçimlerde bunu AKP'ye kaptıran HDP, Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Paris- Üzümlük Köyü'nde AKP'ye fark attı. 'Siirt'in Paris'i' olarak adlandırılan köyde HDP 106, AKP ise 7 oy aldı.

 

Paris Köyü

 

Eruh ilçesine bağlı olan alt kısmında Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın kollarından Zorava Çayı sayesinde yeşilliğine yeşil katan köy, mezar taşları ve taş kitabeleriyle, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyor. Sebze-meyve anlamına gelen Kürtçe 'Pares' kelimesinin zamanla Paris olarak ağızdan ağıza söylenerek kayıtlara geçen köyün adı sonra Üzümlük olarak değiştirilmiş. Ancak bölge halkı burayı hâlâ Paris Köyü olarak tanıyor.

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