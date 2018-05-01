"Fransa'nın Menbiç'teki askerleri ilk kez görüntülendi" iddiası

Fransa'nın, Türkiye ile ABD arasında tartışma konusu olan Menbiç'teki askerleri ilk kez görüntülendiği iddia edildi. Suriye basını, Menbiç'te Amerikan askerleriyle devriye gezen Fransız askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Fransa’nın Suriye’nin Menbic kentindeki askerleri ilk kez görüntülendi. Menbic’deki Amerikan askerleriyle birlikte devriye gezen Fransız askerlerinin, zırhlı araçlarına Fransa bayrağını astıkları görüldü.

Suriye’den Kürtçe ve Arapça yayın yapan sitelerde yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Fransız askerlerinin kent merkezinde ABD askerleri ile birlikte devriye gezdiği görülüyor. Menbic’de devriye gezen Fransız askerlerinin sayısının 50 olduğu belirtiliyor. Söz konusu haberlere göre, Fransız askerleri Suriye’nin Tabka, Kobani ve Rakka kentlerinde de görev yapıyor.

Fransa’nın Suriye’deki kimyasal saldırı iddiasının ardından ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarına katılması sonrasında Suriye’ye takviye asker gönderdiği Washington tarafından teyit edilmişti.