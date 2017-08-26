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Dünya

 Fransa'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırı terör korkusuna neden oldu

Engin Akgürbüz - Lyon, 26 ağustos  (DHA) Fransa'nın Marsilya kentinde 3 kişi akli dengesi bozuk biri tarafından bıçak ile hafif yaralandı

26 Ağustos 2017 20:17

Engin Akgürbüz - Lyon, 26 ağustos  (DHA) Fransa\'nın Marsilya kentinde 3 kişi akli dengesi bozuk biri tarafından bıçak ile hafif yaralandı.

Bu sabah erken saatlerde Marsilya merkezinde bir kişi, yoldan geçen 3 kişiyi elindeki bıçak ile yaraladı

Nouvel Obs dergisinin haberine göre 35 yaşlarındaki saldırgan yoldan geçenlere elindeki bıçak ile saldırdı.

İnsanların terör saldırısı sanarak büyük panik yaşadığı saldırıda, saldırganın \"ağır psikolojik dengesizlik\" gösterdiği bildirildi.

Saldırgan emniyet güçleri tarafından göz altına alındı.

 

 

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