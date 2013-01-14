Fransa'nın Mali'ye operasyonu sürüyor

Mali ordusuna tam destek veren Fransa operayonlara devam edeceğini açıkladı. ABD ve İngiltere de, Mali'deki operasyonda Fransa'ya destek vereceğini bildirdi. Almanya da askeri operasyona lojistik destek vermeyi tartışıyor.

İslami terör gruplarının elinde bulunan stratejik önemdeki Konna kenti ise, yeniden ordu güçleri tarafından ele geçirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Konna'da yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Mali ordusu, Fransa'nın da yardımıyla bölgeyi ele geçirdi.

Konna'nın düşmesinin ardından El Kaide destekli terör grupları, Fransa'yı tehdit etti. İslamcı grup Ensar-ud Din hareketi, işgalcilerin bozguna uğrayacağını ileri sürdü.

Tehditler sonrasında Fransa, Mali'deki 6 bin vatandaşına ülkeyi terketmeleri çağrısında bulundu.

Fransız makamları, operasyonun "gerekli olduğu kadar" devam edeceğini belirtirken Mali'ye Fransız birliklerinin sevkiyatı sürüyor.

Terör örgütü El Kaide'nin Mali'yi üs olarak kullanıp Yemen, Somali ve Kuzey Afrika'daki radikal grupları etkilemesinden endişe eden ABD ve İngiltere, Fransa'ya destek verdiğini açıkladı.

3 bin 300 Afrikalı askerin de yardım için Mali'ye gönderilmesine karar verildi.

BM Güvenlik Konseyi de, Fransa'nın çağrısı üzerine Mali'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mali'de sivillerin güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeyini silahlı gruplardan kurtarmak için Afrika öncülüğünde uluslararası destek gücünün (AFİSMA) Mali'de konuşlandırılması kararı almıştı.

Mali'de çatışmalar, geçtiğimiz Nisan ayında El Kaide destekli grupların ülkenin kuzeyini ele geçirmesiyle başlamıştı. Radikal gruplar, ülkenin diğer kesimlerine ilerlemeye başlayınca Mali hükümeti, uluslararası toplumdan yardım çağrısında bulunmuştu.