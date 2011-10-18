-Fransa'nın kredi notu gözden geçirilecek PARİS (A.A) - 18.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunun ''durağan'' olan görünümünü önümüzdeki üç ay gözden geçirecek. Kuruluş yaptığı açıklamada, Fransa'nın bütçe açığını azaltmak üzere hazırladığı mali ve ekonomik reformları uygulamakta gösterdiği ilerlemelere bağlı olarak ''durağan'' olan uzun vadeli kredi not görünümünün üç ay içinde ''negatif''e indirilebileceği uyarısında bulundu. Moody's, yapılacak gözden geçirmede, finansal piyasalarda ya da ekonomide meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin de dikkat alınacağına işaret ederek, Fransa'nın mali gücünün, küresel finansal ve ekonomik kriz dolayısıyla zayıfladığını, bunun da ülkenin borç durumunu diğer ''AAA'' notuna sahip ülkeler arasında en zayıf konuma soktuğunu vurguladı.