Fransa'da bir köyü kimse almazsa banka el koyacak

T24- Fransa’da bir köy, Züğürt Ağa filmindeki Haraptar gibi komple satışa çıkarıldı. 9 gün içinde kimse almazsa, köye bir banka el koyacak.

Hürriyet'teki habere göre, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminde Haraptar Köyü’nün satışını anımsatan bir olay Fransa’da yaşanıyor. Haute-Vienne bölgesindeki 19 hanelik Courbefy köyü, artık kimse yaşamadığı için satışa çıkarıldı. Önceki gün düzenlenen müzayedede 330 bin Euro’ya (765 bin TL) alıcı arayan köye kimse talip olmadı. Köyde tenis kortu, farklı spor sahaları, havuz, otel olarak kullanılabilecek bir bina, bir de restoran var.

Yabani bitkiler sardı

Son sakinleri 1970’lerin sonunda göç eden köyü, 90’ların ikinci yarısında, meraklıları için küçük, sevimli bir turistik bölgeye dönüştü. Ancak ilgi azalınca evlerin tamamını yabani bitkiler sardı. Yine de kimi zaman genç topluluklar, köye gelip partiler düzenliyor. 13. yüzyıldan kalan köyün vârisi olan belediye 9 gün içinde alıcı bulmak zorunda. Aksi halde köy Crédit Agricole Bankası’nın olacak.