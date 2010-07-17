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Dünya

FRANSA'NIN GRENOBLE KENTİNDE OLAYLAR  PARİS (A.A)

17 Temmuz 2010 19:57

-FRANSA'NIN GRENOBLE KENTİNDE OLAYLAR  PARİS (A.A) - 17.07.2010 - Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde bir grup genç, sabaha karşı çok sayıda aracı ateşe verdi ve polise ateş açtı.  İsyancı gençler, yaklaşık 30 otomobili kundaklarken, bir tramvayı ateşe verme girişiminde bulundu.  Polis ve gençler arasında çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. Grenoble'da bir grup genç ve güvenlik güçleri arasındaki gerginlik, kentteki kumarhaneyi soyma girişiminde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başladı.

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