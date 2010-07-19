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Dünya

FRANSA'NIN GRENOBLE KENTİNDE GERGİNLİK  PARİS (A.A)

19 Temmuz 2010 15:57

-FRANSA'NIN GRENOBLE KENTİNDE GERGİNLİK  PARİS (A.A) - 19.07.2010 - Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde, bir kumarhanede soygun girişiminde bulunan gencin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Arkadaşlarının polis tarafından vurulmasını protesto eden ''isyancı gençler'', dün gece devreyi gezen polis aracına iki kez ateş açtı. Polisin de gerçek mermilerle gruba karşılık verdiği bildirildi. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, kentte çıkan olaylarla ilgili 20 kadar kişiyi gözaltına aldı. Kentte gerginliğin devam etmesi üzerine, çevre illerden güvenlik takviyesi yapıldı. Polis helikopterlerinin ''sorunlu mahalleler''üzerinde devriye gezdiği bildirildi. Kentte gerginliğin çıkmasından bu yana 60'a yakın araç ateşe verildi. Grenoble'da bir grup genç ile güvenlik güçleri arasında gerginlik, soygun girişiminde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başladı. İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, önceki gün kente giderek, alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetlemişti.  Başkenti Paris'te 2005 yılında polisten kaçan üç gencin ölümüyle başlayan ''banliyö isyanı'' kısa sürede ülke geneline yayılmış ve hükümet, gerektiğinde valilere ''olağanüstü hal'' ilan etme yetkisi vermek zorunda kalmıştı.  

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