Fransa'nın gönlü Türkiye için "Avrupa projesi"

T24 -

Resmi bir ziyaret için Paris'te bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, temasları çerçevesinde bu akşam Fransa Başbakanı François Fillon ile görüştü.Görüşmede Türk Fransız ilişkileri, bölgesel ve ikili konular da ele alındı.Erdoğan, Fillon ile görüşmesinin ardından Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Bernard Accoyer'i makamında ziyaret ederek, kendisiyle bir görüşme yaptı.Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Pierre Lellouche, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, "Türkiye'nin bu konudaki projesine saygı duyuyoruz, ancak bizim projemiz, 27'lerin (AB ülkeleri) Rusya ve Türkiye ile bir partnerlik içinde bulunduğu bir büyük Avrupa projesi" dedi.Başbakan Erdoğan'ın Fransa Başbakanı François Fillon ile görüşmesinin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Lellouche, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, "Anlaşamadığımız konusunda anlaştık" dedi.Reuters'ın haberine göre Lellouche, "Türkiye'nin (üyelik konusunda) kendi projesi var, 27'ler ile (AB üyesi ülkeler) entegrasyon. Biz bu projeye saygı duyuyoruz, ancak bizim kendi projemiz var; bu, 27'lerin Rusya ve Türkiye ile bir partnerlik içinde bulunduğu bir büyük Avrupa projesi" dedi.Erdoğan bu akşam Zenith konser salonunda, Fransa'daki Türk vatandaşlarına hitap edecek.Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından önce, Antakya Medeniyetler Korosu bir konser verecek.Erdoğan, bu etkinliğin ardından Fransa'daki temaslarını tamamlayarak, Paris'ten ayrılacak.