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Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı

Sarkozy'nin seçim kampanyasının fonlarında yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi

20 Mart 2018 13:29

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Ajanların Fransız yargısı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Sarkozy soruşturmayla ilgili ilk defa sorgulanmış oldu.

Sarkozy'nin eski iş arkadaşı Alexandre Djouhri birkaç hafta önce Londra'da tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Fransız medyası, polisin yürüttüğü soruşturmanın Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasında Sarkozy'ye mali kaynak sağladığı iddialarıyla ilgili olduğunu yazıyor.

Bu iddiaların ardından adli soruşturma başlatılmıştı.

Bu yılın başında Sarkozy'nin seçim kampanyasından sorumlu Claude Geant hakkında da resmi soruşturma başlatılmıştı.

Le Monde, iki şüphelinin 2007 öncesi Trablus'tan Paris'e iki milyon euro transfer edilip Sarkozy'nin ekibine verildiği iddialarıyla ilgili ifade verdiklerini yazdı.

Le Monde ayrıca, Libya'nın eski Maliye Bakanı Bechir Saleh'in, Kaddafi yönetiminde ülkesinin Sarkozy'ye finansal kaynak sağladığını teyit ettiğini aktardı.

Eski cumhurbaşkanı Sarkozy iddiaları yalanlıyordu.

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