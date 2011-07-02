Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı adayı Erzurumlu

T24-Fransa’nın en genç Cumhurbaşkanı adayı Maxime Verner, henüz 21 yaşında. Ermeni asıllı Maxime Verner’in hayali; büyükbabalarının memleketi Erzurum’da kadayıf yemek.

Burcu Karakaş'ın Milliyet'te yayımlanan ( 2Temmuz 2011) haberi şöyle:













Fransa’nın Cumhurbaşkanı adayı Ermeni asıllı Maxime Verner, Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciyken değişim programıyla geldiği Galatasaray Üniversitesi’nde geçirdiği 4 ayda gençlerin siyasetin dışında tutulma çabalarına duyduğu isyanı siyasi bir manifesto haline getirerek, “Bütün Gençler Birleşin! 2012 için 89 öneri” adı altında kitaplaştırdı. Kireçyan soyadlı annesinin kökleri Erzurum’a uzananVerner, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Sarkozy nasıl bir siyasetçi?

Yaşlı ve zengin insanlar için siyaset yapıyor. Fransa’daki gençlerin hali içler acısı. Çoğunluk iş bulmakta sıkıntı çekiyor.

Fransa’nın politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sarkozy’nin Türkiye’ye karşı olan tavrı beni rahatsız ediyor. Ben Avrupa Birliği üyeliğinizi destekliyorum. Sarkozy’nin Türkiye hakkındaki düşüncelerini tasvip etmiyorum. Türkiye’yi daha fazla ciddiye alması gerekiyor. Daha fazla saygıyı hak ediyorsunuz.

Ermeniler, adaylığınızla gurur duyuyor. Etnik kökene ve bunun siyasetteki rolüne bakışınız nedir?

Anne tarafından dolayı Ermeni asıllıyım ama kendimi evvela Fransız olarak tanımlıyorum. Siyasette kolektif ruh bireysel taleplerin önüne geçmeli. Türk-Ermeni ilişkilerini siyasiler değil, gençler düzeltebilir.

Erzurum’a gittiniz mi?



Ne yazık ki hayır. En yakında zamanda Türkiye’ye yeniden geleceğim. Büyükbabalarımızın Erzurum’daki köyünü ziyaret etmek ve kadayıf yemek istiyorum.

