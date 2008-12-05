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Dünya

Fransa'nın en büyük mücevher soygunu

Paris'te bir kuyumcudan 80 milyon Euro'luk mücevher çalındı. Hırsızlardan ikisi kuyumcuya kadın kılığında girmiş

05 Aralık 2008 02:00

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcudan 80 milyon Euro değerinde mücevher çalındı. Hırsızlardan ikisinin kuyumcuya kadın kılığında girdiği ortaya çıktı

Paris'in şık mahallelerinden Montaigne'de bulunan Harry Winston kuyumcu zincirine bağlı bir mağaza, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Mağazadaki değerli mücevherleri alarak kaçan hırsızların yakalanması için polisin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Fransa tarihinin en yüksek değerdeki mücevher soygunuyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, dört kişi oldukları tahmin edilen hırsızlardan ikisinin kadın kılığında olduğunu açıkladı. Kuyumcuya girdikten sonra silahlarını çıkararak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, kendilerine müdahale etmek isteyen bazı çalışanları döverek yaraladı.



Polise göre, hırsızların değerli mücevheri çok çabuk seçerek toplamaları, kuyumcu mağazasını çok iyi tanıdıkları görüşünü güçlendiriyor.

Hırsızların kesinlikle profesyonel olduğunu belirten polis yetkilileri, çalınan değerli mücevherin Fransa ve Avrupa'da satışının zor olduğunu, ancak doğu Avrupa'da müşteri bulabileceğini düşünüyor.

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