Fransa'nın en büyük mücevher soygunu

Paris'in şık mahallelerinden Montaigne'de bulunan Harry Winston kuyumcu zincirine bağlı bir mağaza, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Mağazadaki değerli mücevherleri alarak kaçan hırsızların yakalanması için polisin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Fransa tarihinin en yüksek değerdeki mücevher soygunuyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, dört kişi oldukları tahmin edilen hırsızlardan ikisinin kadın kılığında olduğunu açıkladı. Kuyumcuya girdikten sonra silahlarını çıkararak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, kendilerine müdahale etmek isteyen bazı çalışanları döverek yaraladı.Polise göre, hırsızların değerli mücevheri çok çabuk seçerek toplamaları, kuyumcu mağazasını çok iyi tanıdıkları görüşünü güçlendiriyor.Hırsızların kesinlikle profesyonel olduğunu belirten polis yetkilileri, çalınan değerli mücevherin Fransa ve Avrupa'da satışının zor olduğunu, ancak doğu Avrupa'da müşteri bulabileceğini düşünüyor.