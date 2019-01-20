Fransa'nın Courchevel kayak merkezinde mevsimlik işçilerin kaldığı binada yangın çıktı: 2 ölü

T24

Fransa'nın popüler kayak merkezi Courchevel'de bulunan bir binanın üst katında yangın çıktı. Zemin katında Chophard ve Chanel gibi ünlü giyim ve mücevherat mağazalarının bulunduğu binanın üst katında ise mevsimlik işçiler kalıyordu.

Resmi makamların yaptığı açıklamalara göre yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı ve 15 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine helikopter, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yangından kaçmak için binadan atlayan bir kişi görülüyor. BBC'nin aktardığına göre binadaki birçok kişi fazla derecede karbon monoksite maruz kaldı.

Yangına neyin sebep olduğu ise henüz belirlenemedi.