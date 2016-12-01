Fransa'nın BM elçisi uyardı: Halep'te 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük katliama tanık olabiliriz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün Halep'teki son durumu görüşmek üzere Fransa'nın çağrısıyla acil toplandı. Fransa’nın BM elçisi François Delattre ise, Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava bombardımanıyla öldürülen siviller hakkında "Fransa ve ortaklarımız, şayet Halep’teki duruma sessiz kalmaya devam edersek, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sivil halka karşı girişilen en büyük katliama tanık olabiliriz" dedi.

Toplantıda söz alan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, kentin 150 gündür kuşatma altında olduğunu belirterek, "Halep'in doğusunun devasa bir mezara dönüşmemesi, insanlık adına sivillerin korunması ve kuşatma altındaki kente erişim sağlanması için yalvarıyoruz" dedi.

Toplantıdan önce konuşan Fransa’nın BM elçisi François Delattre ise, "Fransa ve ortaklarımız, şayet Halep’teki duruma sessiz kalmaya devam edersek, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sivil halka karşı girişilen en büyük katliama tanık olabiliriz" dedi.

Rusya'nın desteğiyle harekete geçen Şam yönetimi, 15 Kasım'da muhaliflerin kontrolündeki Halep'in doğusunu almak için yeni bir saldırı başlatmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, dün yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar Halep'te durumun 'hallolacağını' ümit ettiklerini söylemişti.