T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'nın BM elçisi uyardı: Halep'te 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük katliama tanık olabiliriz

"Kuşatma altındaki kente erişim sağlanması için yalvarıyoruz"

01 Aralık 2016 18:12

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün Halep'teki son durumu görüşmek üzere Fransa'nın çağrısıyla acil toplandı. Fransa’nın BM elçisi François Delattre ise, Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava bombardımanıyla öldürülen siviller hakkında "Fransa ve ortaklarımız, şayet Halep’teki duruma sessiz kalmaya devam edersek, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sivil halka karşı girişilen en büyük katliama tanık olabiliriz" dedi.

Toplantıda söz alan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, kentin 150 gündür kuşatma altında olduğunu belirterek, "Halep'in doğusunun devasa bir mezara dönüşmemesi, insanlık adına sivillerin korunması ve kuşatma altındaki kente erişim sağlanması için yalvarıyoruz" dedi.

Toplantıdan önce konuşan Fransa’nın BM elçisi François Delattre ise, "Fransa ve ortaklarımız, şayet Halep’teki duruma sessiz kalmaya devam edersek, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sivil halka karşı girişilen en büyük katliama tanık olabiliriz" dedi.

Rusya'nın desteğiyle harekete geçen Şam yönetimi, 15 Kasım'da muhaliflerin kontrolündeki Halep'in doğusunu almak için yeni bir saldırı başlatmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, dün yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar Halep'te durumun 'hallolacağını' ümit ettiklerini söylemişti.

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerGüvenlik KonseyiBMGKHalepFransaBMFrançois Delattre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24