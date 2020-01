Fransa'nın askeri uçak ve gemilerinin üs ve liman izinleri kaldırıldı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni soykırımının reddedilmesini cezalandıran yasa tasarısının Fransa Meclisi’nde kabul edilmesini sert bir dille eleştirdi. Tasarının, iki ülke arasındaki ilişkilere telafisi zor yara açacağını belirten Başbakan Erdoğan, Fransa’ya yönelik bir dizi yaptırım kararını da açıkladı. Erdoğan, 1. Etap yaptırımları açıklarken, artık Fransız uçaklarının Türkiye'deki üstlerde iniş ve kalkış izni alması gerekeceğini, askeri gemilerin Türk limanlarına yanaşması taleplerine ise red cevabı verileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Altını çizerek ifade ediyorum bu ilk etaptır ilk aşamadır. Yasanın Fransa’nın yasa konusundaki yeni adımalarına göre biz de diğer etaplara geçeceğiz.'' dedi



İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



''Tasarının geçmesi bizler açısndan talihsizlik ama Fransa açısndan daha büyük bir talihsizlik. İnsan haklarına tamamen ters. Bu Tabi Türkiye-Fransa arasında telafisi zor yaralar açacaktır. Burda entesan bir durum daha var; 1979'da Paris Turizm Ateşesi Merhum Yılmaz Şienkova'nın ölümünde gerçekleşmiş olması manidardır.



Çok daha enterasan bir durum var ki 577 vekilden oluşan Fransız Meclisnişn onda birnin bunu kabul etmesiyle gerçekleşmesi. Bu girişim haksızdır isabetsizdir. Bu kararı Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz''





'Fransa kendi ilkelerine haksızlık etti'



Açıkça söylüyorum bu oylama Türkiye'den çok Fransa'nın inşa edildiği ilkelere haksızlıktır... Şimdi ben şu soruyu soruyorum Franbsa’da düşünce ifade özgürlüğü var mı, cevabını vereyim yok... Bu özgür tartışma ortamı ortadan kalklmıştır. Ne yazıkki Fransız i,htila'nin simgeleri olan özgürlük eşitlik simgeleri Fransız Parlamöemntosu tarafından ayaklar altına alınmıştır.





'Fransa artık Voltair'i de Mollier’i de konuşamaz'



''Herhalde Fransa'da artık Voltair'i de Mollier’i de konuşamaz..Bu oylamada Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Irkçılık vardır, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset vardır.Son derece kasıtlı olarak alınan bu karara sesiz kalmamız imkansızdır. Fransa halkının gerçekleri öğrenebilmesi için bilgilendirme çabalarımız en geniş anlamda sürdüreceğiz.''





Cezayir hatırlatması



''Tabii sadece Fransa haklını değil Afrika'yı da Ortadoğu'yu da bilgilendireceğiz. Orada unutturulmak istenen soykırımları tüm dünyada anlatacağız.



Bizim tarihimizde böyle bir soykırım yok böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değil. Ülkemizde şu an 100 bin civarında Ermeni yaşamaktadır. Bunların bir kısmı vatandaşımzıdır.''





Erdoğan 1. Etap yaptırmları açıkladı



''Şimdi tabii Fransa ile ilişkilerimizi gözden geçirtiyoruz. Bundan sonraki biz de planlarımız hayata geçireceğiz. Şu an da istişareler için Paris Büyükelçimizi çektik. Kurumsal açıdan bazı adımalarımızı da iptal ediyoruz.''





Siyasi ve askeri yaptırımlar



''AB çevresindeki eşletirme projesınde Fransa ile ilişkilerimiz durduruyoruz. Fransa ile her türlü siyasi istişareyi durduryoruz. İkili askeri faliyetleri, tatbikatları iptal ediyoruz. Askeri uçuşlar için verilen üst iniş ve kalkışları için yeni bir izin polistikasına geçiyoruz. Artık üstlerimize inişte ve kalkışta izin alacaklar. Askeri gemilerinin liman için başvurularını reddediyoruz.''





Ekonomik yaptırımlar



''2012'de yapılaması planlanan Türkiye Fransa Ekonomik toplantısına katılmıyor iptal ediyoruz. Altını çizerek ifade ediyorum bu ilk etaptır ilk aşamadır. Yasanın Fransa’nın yasa konusundaki yeni adımalarına göre biz de diğer etaplara geçeceğiz.''





‘Sağduyulu Fransız vekillere teşekkür ediyoruz’



''Bu arada Fransa Ulusal Meclisi'nde teklife karşı çıkan parlamenterlere de teşekkür ediyorum. Hatta bazı hükümet üyeleri de sağduyulu bir çalışma yapmıştır. Sağduyunun aklıselimin önümüzdeki sürece katkıları olacağını temenni ediyoruz.''





‘Tarihimizle gurur duyuyoruz’



''Dost düşman herkes bilsin. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Bizi sıkıntıya düşürecek bir tarihimiz yok. Tarihimizde yaşanan her türlkü hadiseyle yüzleşiyoruz. Akademik alanda çalışmalar yapıyoruz. Tarih parlamentolarda oylamalarla çarpıtırlır. Bunu tarih de halklar da kabul etmez.''





‘Misafirimi ağırlamam gerekiyor’



''Değerli arkadaşlar misafirimi aç bıraktım yemek ikramında bulunduracağım. Aynı zaman da da Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacağım. İzninizi isitiyorum''