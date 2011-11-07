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Ekonomi

Fransa'dan yeni tasarruf planı PARİS (A.A)

07 Kasım 2011 15:55

-Fransa'dan yeni tasarruf planı PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransız hükümeti, yeni ''kemer sıkma'' politikaları çerçevesinde 2016 yılına kadar 100 milyar avro tutarında bir tasarruf planını devreye sokacağı açıkladı. Başbakan Francois Fillon, söz konusu tasarruf planınla ilgili yaptığı açıklamada, ''Önümüzde çaba göstermemiz gereken bir kaç yıl daha var. Borç krizi ışığında, artık iflas, soyut bir kelime olmaktan çıktı''ifadesini kullandı. Yeni tasarruf planı çerçevesinde, büyük şirketler için verginin yüzde 5 oranında artırılacağını açıklayan Fillon, bir çok ürün ve hizmet için de yine KDV oranının artırılacağını duyurdu. Fillon, emeklilik yaşının artırılmasını öngörün yasanın uygulamasına da bir yıl öne çekilerek 2017 yılında başlanacağını duyurdu.  Geçen yıl yoğun tartışmalara neden olan yasa, işçi sendikalarının sert tepkisine yol açmıştı. Fransa'da 2011 yılı için bütçe açığının 95 milyar avro civarında olması bekleniyor. Bu rakam, gayri safi milli hasılanın yüzde 5,7'sine karşılık geliyor. AB içindeki Avro kriteri, bu oranın yüzde 3'ü kesinlikle geçmemesini öngörüyor.

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