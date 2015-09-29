Fransa'dan, "uçuşa yasaklı bölge" girişimi

Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için New York’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin önerisi doğrultusunda, Suriye’nin kuzeyinde bir uçuşa yasaklı bölge kurulması için müttefik ülkelerle gelecek günlerde görüşüleceğini açıkladı.

Reuters’e göre Hollande, bu ihtimal üzerinde çalıştıklarını söylerken “Laurent Fabius (Fransa Dışişleri Bakanı) önümüzdeki günlerde partnerlerimizin ne düşündüğünü öğrenmek, bu bölgenin sınırlarının ne olacağını ve güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşecek” dedi.

Hollande, olası uçuşa yasak bölgeye Avrupa’ya gelen mültecilerin yerleşebileceğini, Güvenlik Konseyi kararı ile bu bölgenin meşruiyet kazanabileceğini de belirtti.

Hollande, Suriye lideri Esad’la ilgili ise “İran-Rusya, Suriye’de çözümün parçası olmak istediğini söylüyor. Bu ülkelerle çalışmaya ihtiyacımız var ancak, çözümün geçişin Esad olmadan olması gerektiğini onlara söylemeliyiz. Esad Suriye’de sorunun kaynağı, çözümün bir parçası olamaz” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta önceki akşam Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmüştü.