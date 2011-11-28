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Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye önemli davet!

Fransa, Suriye konusunda atılacak adımların ele alınacağı AB dışişleri bakanları toplantısına...

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa, Suriye konusunda atılacak adımların ele alınacağı AB dışişleri bakanları toplantısına Türkiye'nin de katılmasını istedi.

Reuters'ın haberine göre, bu konudaki talebini diğer AB ülkelerine ileten Fransa, Türkiye'nin Perşembe günkü zirveye katılmasının önemine vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'deki durumun tartışılacağı dış ilişkiler toplantısına Türkiye'nin de katılmasını teklif ettik. Brüksel, bizim açımızdan son derece önemli olan bu daveti değerlendiriyor" denildi.

Fransız sözcü açıklamasında, Arap Birliği'nin Suriye konusunda aldığı ekonomik yaptırım kararlarından da övgüyle bahsederek, bu girişimin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirmesini umut ettiğini ifade etti.

Fransa'nın Suriye'de insani yardım koridorları açılması yönündeki önerisiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Valero, bu önerinin, hem tehdit altındaki sivil halkın korunması hem de insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını hedeflediği söyledi.


Yeni yaptırımlar kapıda

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin sunum yapacağı AB toplantısında, Avrupa Birliği'nin de Esad rejimine karşı sert yaptırımlar getirmesi bekleniyor.

AFP'ye konuşan Avrupalı bir diplomat, AB dışişleri bakanlarının Perşembe günü Suriye'nin petrol ve finans sektörlerini hedef alan bir yaptırımı paketini onaylayacağını söyledi.



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