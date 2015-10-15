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Ekonomi

Fransa'dan Türkiye'ye "ekspres vize" uygulaması

Fransa, Türk vatandaşların kısa süreli ziyaretleri için vize başvurularının 48 saatte sonuçlandırılacağını açıkladı

15 Ekim 2015 13:30

Fransa, bu yıl sonuna kadar Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşları için "48 saatte ekspres vize" işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

Fransa'da Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarının kısa süreli ziyaretler için yapacakları vize başvurularının 48 saat içinde sonuçlandırılacağı bildirildi. Kısa süreli ziyaretler, kişisel ve iş seyahatlerini kapsayacak. 

“Ekspres vize" ilk kez 2014 yılından itibaren, Fransa-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin vatandaşları için başlatılmıştı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, nisan ayında yaptığı bir konuşmada vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini açıklamıştı.

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