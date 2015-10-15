Fransa'dan Türkiye'ye 48 saatte ekspres vize

A Milli Takım'ın da mücadele edeceği 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Fransa, 2015 yılı sonuna kadar Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşları için '48 saatte ekspres vize' işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

Fransa'da Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye vatandaşlarının kısa süreli ziyaretler için yapacakları vize başvurularının 48 saat içinde sonuçlandırılacağı bildirildi.

Kısa süreli ziyaretlerin, kişisel ve iş seyahatlerini kapsayacağı belirtildi. 'Ekspres vize' ilk kez 2014 yılından itibaren, Fransa-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin vatandaşları için başlatılmıştı.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada, vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini açıklamıştı.