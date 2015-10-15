T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa'dan Türkiye'ye 48 saatte ekspres vize

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada, vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini açıklamıştı

15 Ekim 2015 18:04

A Milli Takım'ın da mücadele edeceği 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Fransa, 2015 yılı sonuna kadar Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşları için '48 saatte ekspres vize' işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

Fransa'da Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye vatandaşlarının kısa süreli ziyaretler için yapacakları vize başvurularının 48 saat içinde sonuçlandırılacağı bildirildi.

Kısa süreli ziyaretlerin, kişisel ve iş seyahatlerini kapsayacağı belirtildi. 'Ekspres vize' ilk kez 2014 yılından itibaren, Fransa-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin vatandaşları için başlatılmıştı.   

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada, vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

fransatürkiyevizeavrupa şampiyonasıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24