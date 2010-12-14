-FRANSA'DAN TÜRK TASARIMCIYA ANLAMLI ÖDÜL PARİS (A.A) - 14.12.2010 - ''Dice Kayek'' markasının tasarımcısı Ece Ege, Fransa meclis binasında bu akşam düzenlenen törenle ''Fransa Avrupa Akdeniz'' derneğinin en başarılı kadın ödülüne layık görüldü. Fransa Meclis Başkanı Bernard Accoyer'nin de katıldığı törende konuşan Ece Ege, ödülün kendisine verilmesinden dolayı teşekkür etti. Moda çalışmalarına Türkiye ve Fransa'da devam ettiğini hatırlatan ve iki ülkeyi köprü olarak görüp dünyaya açıldığını ifade eden Ege, bu anlamlı ödülün kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. ''Tasarımlarının farklı kültürlerden ve yaratıcılıklardan beslendiğini ve ilham aldığını'' belirten Ece, ''Bu ödülün genç nesil kadınları cesaretlendirmesini ve teşvik etmesini umut ettiğini'' sözlerine ekledi. Ödül, Fransa'da kariyer sahibi, farklı kökenlerden ve kültürlerden gelen, kendi alanında önemli başarılara imza atmış ve genç nesillere örnek teşkil edecek 9 ünlü kadına veriliyor. Fransa Avrupa Akdeniz derneği tarafından yapılan basın açıklamasında, ''Fransa'da farklı boyutlarda ortaya çıkan dışlanmışlık ve ayrımcılığın önüne geçilebilmesi için olumlu ve örnek kimliklerin tanıtımı amacıyla bu tür bir ödülün konduğu'' bildirildi. Moda çalışmalarını Fransa'da sürdüren Ece Ege, ''Dice Kayek'' markasıyla son 10 yıldır Paris moda haftalarında aralıksız yer alan Türk modacıların başında geliyor.