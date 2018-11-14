Fransa'dan Trump'ın tweetlerine sert cevap

T24 Haber Merkezi

Fransa'nın hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın Nazi işgalinden kurtulmasını ABD'ye borçlu olduğunu ima ettiği tweete cevap verdi. Griveaux, 13 Kasım'ın Paris saldırılarının yıldönümü olduğunu hatırlattı ve ''biraz edep göstermeliydi" dedi.

Griveaux'a bir basın mensubu Trump'ın tweetleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Basın sözcüsü verdiği cevapta ''Dün 13 Kasım'dı, biz katledilen 130 vatandaşımızı anıyorduk. Biraz edep göstermesi uygun olurdu'' dedi.

Paris'e 13 Kasım 2015'te yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 132 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Trump geçtiğimiz gün paylaştığı tweette ''Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordularını kurmayı tavsiye ediyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşında karşılarındaki Almanya'ydı. ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ödeme yapın ya da yapmayın! '' ifadeleri yer almıştı.