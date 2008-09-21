Fransa'dan toplu sonuçlar



Fransa liginin 6. haftasında, dün akşam oynanan maçlarda ilginç sonuçlar alındı. Lyon deplasmanda 3 puanı bir golle alırken, gollü geçen maç sonrasında Lille, evinde 3-2 lik skorla kazanan taraf oldu.



Le Havre - Lyon: 0-1



Lider Lyon, Le Havre deplasmanında ilk yarının sonunda bulduğu tek golle üç puanı almayı bildi.



Gol, 45. dakikada Honorato Campos Ederson’un ayağından geldi. 54. dakikada ilk sarı kartını gören Sidney Govou 66. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu oyundan atıldı.



Le Havre takımından ise Jeremy Henin 43. dakikada sarı kart gördü.



Lille – Auxerre: 3-2



Ligin orta sıralarında bulunan iki ekibin mücadelesi bol gole sahne oldu. Tulio De Melo, 2. dakikada kaydettiği gol ile Lille’i 1-0 öne geçirdi.



İlk yarısı bu sonuçla biten maçta ikinci yarının başında Auxerre Julien Quercia ile 49. dakikada attığı golle takımını beraberliğe taşıdı.



56. dakikada ev sahibi ekipten Yohan Cabaye sarı kart gördü.



80. dakikada tekrar Julien Qercia’nın golüyle 2-1 öne geçen Auxerre, galibiyeti maç sonuna taşıyamadı.



Önce 88. dakikada Eden Hazard, sonra da 90. dakikada Tulio De Melo ile Lille galip gelen taraf oldu.



Diğer maçlarda alınan sonuçlar



Grenoble – Bordeaux: 0 – 1



Le Havre – Lyon: 0 – 1



Lille – Auxerre: 3 – 2



Lorient – Caen: 1 – 1



Nantes – Valenciennes: 2 – 0



Toulouse – Sochaux: 2 - 1



