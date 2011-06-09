-FRANSA'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA BÜYÜK DARBE PARİS (A.A) - 09.06.2011 - Fransız mahkemesi, geçen cumartesi günü Paris banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralında terör örgütü PKK'nın üç önemli isminin de bulunduğu beş kişinin tutuklanmasını kararlaştırdı. Tutuklananlar arasında, terör örgütünün ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven de bulunuyor. Paris mahkemesi, tutuklananlarla birlikte toplam 7 kişi hakkında, ''bölücü terör örgütüne mali destek sağlamak ve zorla haraç toplamak'' suçlarından dava açılmasını kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, ''terörle mücadele savcısının talimatı üzerine, terörle mücadele şubesi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde iki banliyöde operasyonların düzenlendiğini'' bildirmişti. ''PKK'nın terörist faaliyetlerde bulunduğu'' ve ''haraç toplayarak terör örgütünün finasmanını sağladığı'' yolundaki şikayetler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, operasyonlarda ve sonra çıkan olaylarda ''polisin aşırı güç kullandığı'' yolundaki iddiaların doğru olmadığı ifade edilmişti. PKK yanlısı bir kültür merkezine yapılan baskın ve PKK üyelerinin gözaltına alınmasından sonra Paris'in Evry ve Arnouville banliyölerindeki bölücü örgüt yandaşları polisle çatışmıştı. Terör örgütü yandaşları, polis araçlarını taşlamış ve mahalledeki bazı kamu binalarına molotofkokteyli atmıştı. Polis, takviye birliklerin gelmesiyle banliyölerde asayişi sağlayabilmişti. Çıkan çatışmalarda, bölücü örgüt yandaşı 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. -BÜYÜK DAVA 20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR- Son suçlamalardan bağımsız olarak Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli'nin, üç yıllık bir soruşturmanın ardından hazırladığı iddianame çerçevesinde, terör örgütünün ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından 18 kişinin yargılanması 20 Haziran'da başlayacak. PKK'nın Paris'teki merkezi olarak bilinen kültür merkezinin de yargılanacağı duruşmalar 6 Temmuz'a kadar sürecek. Fragnoli, üç yıllık bir soruşturmanın ardından 2007 yılında ''terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak ve kara para aklamak'' suçlamalarından Paris'te gözaltına alınan, ancak daha sonra çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılan 18 kişinin, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Sorgu hakimi ayrıca, 18 kişi ile birlikte, Paris'te PKK merkezi olarak bilinen kültür merkezi hakkında da dava açılmasını istemişti.