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Dünya

FRANSA'DAN SURİYE'YE UYARI PARİS (A.A)

24 Mart 2011 13:35

-FRANSA'DAN SURİYE'YE UYARI PARİS (A.A) - 24.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Suriye yönetimine, ''demokratik değişim ve diyaloğa açık ol'' çağrısı yaptı. Suriye'de son bir hafta içinde düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne yol açan gösterilerle ilgili görüşlerini açıklayan Juppe, ''Suriye'nin diyalog ve demokrasi çağrısını dinlemesini istiyoruz''dedi. Fransa'nın Arap politikasının temelinde istikrar yattığını kaydeden Juppe, Arap ülkelerinde büyük bir değişimin yolda olduğunu ifade ederek Arap ülkeleri liderlerinin değişim taleplerine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.    

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