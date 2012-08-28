Fransa'dan Suriye'ye tampon bölge sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesinin, Suriye'de tampon bölge kurulmasına ilişkin müttefikleriyle çalıştığını söyledi.

Hollande, “Suriye'de tampon bölge kurulması önerisi üzerinde müttefiklerimizle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

François Hollanda, “Şam rejiminin kimyasal silah kullanması halinde, bunun uluslararası camianın askeri müdahale yapması için meşru bir neden olacağını” da söyledi. Konuyla ilgili zorlukların ve risklerin farkında olduğunu vurgulayan Hollande, krizin sadece Suriye ile sınırlı kalmaktan öte artık bütün Ortadoğu'nun güvenliği ve Lübnan'ın bağımsızlığı ile istikrarını da ilgilendirmeye başladığını kaydetti.