Fransa'dan soykırım tasarısına bir darbe daha

Meclis genel kurulunda Sosyalist Parti milletvekili Rene Rouquet'nin sözlü soru önergesini yanıtlayan yerel yönetimlerden sorumlu Bakan Alain Marleix, hükümetinin 2006 yılında mecliste kabul edilen yasa teklifini senatonun gündemine almak istemediğini söyledi.Fransız Bakan, "parlamenterlerin tarihçilerin işine karışmamasını" savundu ve bu yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin tepkisine dikkati çekti.Mecliste kurulan geçici araştırma komisyonu, iki hafta önce yayımladığı raporda, parlamentonun tarihi konularda yasa yapmasına karşı çıkmış, ancak karar tasarısı kabul edebileceği görüşünü savunmuştu.Komisyon üyelerinin oy birliğiyle kabul ettikleri raporda, 23 Temmuz'da kabul edilen anayasa değişikliğinde öngörülüğü gibi, parlamentonun bu konularda yasa yapmasına karşı çıkılmakla birlikte bağlayıcı olmayan karar tasarılarını kabul ederek görüşünü dile getirebileceği kaydedildi.Araştırma komisyonunun hazırladığı 19 maddelik raporda, "parlamentonun rolünün, tarihi gerçeklerle ilgili cezai müeyyide ile sonuçlanacak yasalar yapmak olmadığı" ifade edildi.