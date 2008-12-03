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Dünya

Fransa'dan soykırım tasarısına bir darbe daha

Fransa'da hükümet, soykırım iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin senatoya getirilmemesini istedi

03 Aralık 2008 02:00

Fransa'da hükümet, 1915 olayları ile ilgili  Ermeni  soykırım iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin senatonun gündemine alınmasına ilk defa açıkça karşı çıktı.

Meclis genel kurulunda Sosyalist Parti milletvekili Rene Rouquet'nin sözlü soru önergesini yanıtlayan yerel yönetimlerden sorumlu Bakan Alain Marleix, hükümetinin 2006 yılında mecliste kabul edilen yasa teklifini senatonun gündemine almak istemediğini söyledi.

Fransız Bakan, "parlamenterlerin tarihçilerin işine karışmamasını" savundu ve bu yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin tepkisine dikkati çekti.

Mecliste kurulan geçici araştırma komisyonu, iki hafta önce yayımladığı raporda, parlamentonun tarihi konularda yasa yapmasına karşı çıkmış, ancak karar tasarısı kabul edebileceği görüşünü savunmuştu. 

Fransa soykırım yasalarından vazgeçiyor

Komisyon üyelerinin oy birliğiyle kabul ettikleri raporda, 23 Temmuz'da  kabul edilen anayasa değişikliğinde öngörülüğü gibi, parlamentonun bu konularda yasa yapmasına karşı çıkılmakla birlikte bağlayıcı olmayan karar tasarılarını kabul ederek görüşünü dile getirebileceği kaydedildi.

Araştırma komisyonunun hazırladığı 19 maddelik raporda, "parlamentonun rolünün, tarihi gerçeklerle ilgili cezai müeyyide ile sonuçlanacak yasalar yapmak olmadığı" ifade edildi. 

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