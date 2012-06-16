Fransa'dan rötarlı galibiyet

Aşırı yağış nedeniyle 4. dakikasında yaklaşık 1 saat ara verilen karşılaşmada Fransa, ev sahiplerinden Ukrayna'yı üç dakika bulduğu iki golle mağlup etti. Benzema iki asist yaparken, goller Menez ve Cabaye'den geldi.

Yağmur sebebiyle yaklaşık bir saat ara verilen karşılaşma, Avrupa Şampiyonası tarihinde yağış nedeniyle durdurulan ilk karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Ukrayna, daha önce 6 kez karşılaştığı ve galibiyet elde edemediği rakibine bir kez daha kaybetti.

EURO 2012'deki ilk maçında İngiltere ile berabere kalan Fransa, Ukrayna engelini 2-0 ile geçti ve puanını 4'e yükseltti.

Ukrayna ise ikinci maçında 3 puanda kaldı ve liderliği kaptırdı.

Yoğun yağış altında başlayan karşılaşma maçın 4. dakikasında hakem Björn Kuipers tarafından durduruldu. Yaklaşık bir saat duran karşılaşma, iki takım oyuncularının yeniden sahaya gelmesinin ardından hakem atışıyla başladı.

25. dakikada Ukrayna gole yaklaşırken, bir dakika sonra da Fransa rakip kalede etkili oldu ama skoru değiştirecek golü kaydedemedi.

Bu dakikalarda Ukrayna kalesinde etkili olan Fransa, kaleci Andriy Pyatov'u aşamadı. Benzema ve Menez ile pozisyonlar bulan Fransızlar, kaleciyi geçemedi.

34'te bu kez Ukrayna etkili geldi. Defansın arkasına atılan uzun topta Andriy Shevchenko, sol çaprazdan ceza alanına girerek sert vurdu ama kaleci Hugo Lloris gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakika Fransız oyuncular bir kez daha Pyatov'a takıldı. Benzema'nın pasında hareketlenen Menez'in yerden vuruşunda kaleci Pyatov bir kez daha başarılı oldu.

53. dakikada Fransa, bu kez Pyatov'u geçmeyi başardı. Fransa ataklarında başrolü üstlenen Menez, takımın 1-0 öne geçirdi. Benzema'nın asistinde, rakibini çalımlayarak ceza alanına giren Menez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golden üç dakika sonra Fransa farkı ikiye çıkarttı. Benzema'nın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yohan Cabaye'nin vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu ve skor 2-0'ya geldi. Benzema, maçtaki ikinci asistine imza attı.

Gollerden sonra oyuna ağırlığını koyan Fransa, üçüncü gole de çok yaklaştı. İkinci golün sahibi Cabaye'nin 65. dakikada çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü.

İlerleyen dakikalarda oyundaki tempo düşerken, skorda bir değişiklik olmadı ve karşılaşmada Fransa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.