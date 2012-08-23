Sarkozy'nin kovduğu Romanlara Hollande sahip çıktı

Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı dönemined sınır dışı edilmekle gündeme gelen Romanlar, Fransa AB Komisyonu'nun da eleştirilerine neden olmuştu. Fransa Romanlar konusunda yeni adım atmaya hazırlanıyor. İlk aşamada Romanların yasal bir şekilde çalışabilecekleri sektör sayısını artırmayı hedefleyen hükümetin gündeminde vergi indirimi de var.

Fransa'da sosyalist hükümet, ülkedeki işsiz Romanların istihdam sorununun giderilmesi konusunda bazı kararlar aldı.

Hükümet, bununla birlikte ülkedeki yasa dışı Roman kamplarının kapatılması yolundaki girişimlerin sürdürülmesi görüşünü benimsedi.

Romanların bazı çalışma alanlarına girmelerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının gözden geçirilmesini kararlaştıran hükümet, Romanların yasal bir şekilde çalışabilecekleri sektör sayısını 150'ye çıkartmayı planlıyor.

Vergi muafiyeti

Hükümet ayrıca Roman göçmen istihdam eden iş yerlerinin devlete ödemeleri gereken vergiyi de kaldırmayı hedefliyor.

Hükümetin Romanlar konusunda aldığı bu karardan önce Başbakan Marc Ayrault, bugün önce hükümetin ilgili bakanlarıyla görüşme yaptı ve ardından sivil toplum örgütleri ve insan hakları derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

AB Komisyonu tepkili

Sosyalist hükümetin, geçen hafta Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Romanların yasa dışı kamplarını kapatması AB Komisyonu ve insan hakları derneklerinin sert tepkisine yol açmıştı.

Fransa'da 15 ile 20 bin arasında Roman olduğu tahmin ediliyor. AB Komisyonu, Romanlara yönelik ''ayrımcılık yapılmaması'' konusunda Fransa'ya sık sık uyarılarda bulunuyor.

Fransız hükümetine göre, sorunun çözümündeki en önemli unsur, Romanların geldikleri ülkelerdeki yaşadıkları ayırımcılık sorunun giderilmesi. Fransa'ya göç eden Romanların büyük bir kısmı Bulgaristan ve Romanya'dan geliyor. Fransız İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, başkent Paris'te geçen yıl hırsızlık vakalarına karışanların önemli bir kısmı Roman kökenli.