Fransa'dan rokfora karşılık kola misillemesi

Fransız hükümeti Amerika’nın rokfor peynirine karşı koyduğu yüksek tarifeye misilleme olarak Coca- Cola’ya yüksek oranda bir gümrük tarifesi koymaya hazırlanıyor.



Avrupa Birliği ile Amerika arasında yaşanan, Bush yönetimi zamanına dayanan ve kamuoyunda “Peynir savaşları” olarak bilinen savaş gittikçe kızıyor. Amerika geçen hafta, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden gelen pek çok ürüne uygulayacağı tarifeleri listeledi. Listede açıklanan tüm ürünlere yüzde 100 oranında tarife uygulanırken, rokfora yüzde 300 tarife uygulandı.



Fransız Parlamentosu üyesi Philippe Folliot, Amerika’nın rokfora uyguladığı ek gümrük tarifesine karşılık, Avrupa Birliği’nin de Amerika’dan ithal edilen Coca-Cola konsantresine yüksek oranda ek tarife uygulamasını istedi. Folliot, yeni başkan Barack Obama’ya gönderdiği mektupta, Obama’dan uygulanan bu şok edici tarifeyi silmesini istedi. Folliot, bu tarifenin zaten kırılgan olan sektöre büyük zarar verdiğini de ayrıca ekledi.

Rokfor Fransa’da peynirlerin kralı olarak biliniyor. Rokfor üreticileri yılda 420 ton rokfor üretiyor. Bu Amerika’ya olan üretimlerinin yüzde 2,5’una karşılık geliyor.



Fransızlar yapılan bu hamleyle beraber yükselen tarifeleri, Fransa’nın 2003 yılında Irak savaşına destek olmamasına da bağlıyor. Kendi deyimleriyle topal ördek olan başkan Bush’un gitmeden hemen önce yaptığı bu hareket Fransa’dan intikam almak amacını taşıyor.

Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki anlaşmazlık bir başka alanda da kendini göstermekteydi. AB ülkeleri hormonlu olduğu için Amerikan bifteğini yemek istemiyor. Bu alanda hükümetler üzerinde çok güçlü bir kamuoyu baskısı var. Avrupa’da çiftçilerin hormonlu üretim yapmaları yasakken, hormonlu biftek yenmesi konusunda Amerika’dan baskı var. Washington’un şikâyeti üzerine Dünya Ticaret Örgütü( World Trade Organization) ekim ayında, hormonlu bifteğin insan sağlığına olan herhangi bir bilimsel zararı bulunmadığını açıklamıştı. Ancak Brüksel bunu inkâr ederek, başka bir durumla Dünya Ticaret Örgütü’ne gelmişti.



Fransa Tarım Bakanı geçtiğimiz günlerde Dünya Ticaret Örgütü’ne yeni tarifelerin uygulanabileceği konusunda açıklama yapmıştı. Amerika’nın hareketini “sıradan” olarak nitelendiren Fransız Bakan, uygulanan bu bezdirici tarifelere rağmen, Avrupa Birliği’nin, konuyla alakalı çizgisinden bir santimetre bile sapmayacağını, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ve hormonlu bifteğe uygulanan tarifenin değişmeyeceğini açıklamıştı.



Rokfor Güney Fransa'nın Roquefort kasabasında üretilmeye başlayan içi küflü, farklı kokulu bir peynir olarak bilinmektedir. Rokfor’un önemli özelliği içindeki Rokfor küfüdür, peynir diğer peynirlere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir peynirdir.