-Fransa'dan PKK kararı STRASBOURG (A.A) - 02.11.2011 - Paris mahkemesi, Fransa'da yargılanan 18 PKK üyesi ve terör örgütü PKK'nın Fransa'da üssü olarak faaliyet gösteren kültür merkeziyle ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Fransa'da terör örgütü PKK'nın üssü olarak faaliyet gösteren kültür merkezinin kapatılmasını kararlaştırdı. Şükrü Tozludere'nin beraatini karara bağlayan mahkeme, diğer sanıklar hakkında 1 ila 5 yıl tecilli hapis cezaları verdi. Mahkeme, gıyabında yargılanan Ali Rıza Altun için 5 yıl tecilli hapis cezası verirken, bu kişinin 10 yıl boyunca Fransız topraklarına girişini yasakladı. Fransız mahkemesi Nedim Seven'e 4 yıl tecilli, Atilla Balıkçı'ya 1 yıl tecilli, Hacı Karakoyun'a 3 yıl tecilli, Kazım Ergün'e 4 yıl tecilli, Kadri Özmen'e 3 yıl tecilli, Nihat Aslan'a 3 yıl tecilli, Canan Kurtyılmaz 4 yıl tecilli, Eşref Yolcu'ya 2 yıl tecilli, Cemal Aslan'a 18 ay tecilli, Muzaffer Balıkçı'ya 18 ay tecilli, Zülküf Kılınç'a 30 ay tecilli, Renas Lelikan'a 3 yıl tecilli, Ayhan Tayfur'a 30 ay tecilli, Cemal Bozkaya'ya 18 ay tecilli, Mehmet Ulaş'a 20 ay tecilli, Muhittin Aslan'a 30 ay tecilli ceza verdi. Mahkeme Başkanının kararını salonda bulunan PKK yandaşları alkışlayarak karşıladı. Basına açıklama yapan sanık avukatları kararı olumlu bulduklarını söylediler. Savcılık makamının ise karara itiraz etmesi bekleniyor. Savcılık, Temmuz ayında biten duruşmalar sonucunda tanıklar hakkında 18 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezaları talep etmişti.