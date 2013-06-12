Fransa'dan 'ölçülü ol' çağrısı

Taksim Meydanı'nda dün başlayıp gece boyunca devam eden polis müdahalesine Fransa bir kez daha tepki gösterdi. Fransa, Türk hükümetine "ölçülü" olma çağrısında bulundu.



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bu sabah katıldığı bir televizyon programında Türkiye konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Fransa Dışişleri Fabius, Fransa'nın Türk hükümetini bir kez daha olayları yatıştırmaya ve ölçülü olmaya çağırdığını söyledi. Fransız diplomasi şefi, "Olayları demokratik şekilde yatıştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk hükümetinin olayları yatıştırmak yerine "çürümesine" oynadığı izlenimi verdiği görüşünü dile getiren Fabius, "Demokrasilerde diyalog gerekir" şeklinde konuştu.



'Türkiye AB'den uzaklaşmıyor'



Fabius, "Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor mu?" sorusuna ise "Hayır sanmıyorum, ancak bazı uygulamalar Avrupa'dakilerle uyuşmuyor" cevabını verdi.

Konuyu dün Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme getirdiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, "Fransa'nın olaylar hakkındaki tutumunu kendisine de aktardım" dedi.



Gezi AP'nin gündeminde



Avrupa Parlamentosu da bugün Türkiye'deki son gelişmeleri tartışacak. Genel Kurul'da Gezi Parkı protestolarıyla ilgili bugün öğleden sonra özel bir oturum düzenlenecek. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak oturumda AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton görüş belirtecek. Oturumda parlamentodaki siyasi grup liderleri de konuşma yapacak.

Avrupa Parlamentosu, yarın öğle saatlerinde de Türkiye hakkında bir karar tasarısı oylayacak.